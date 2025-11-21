«Единая Россия» назвала лауреатов национальной премии «Человек труда»

Для участия в премии было подано свыше трех тысяч заявок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве подвели итоги национальной премии «Человек труда» в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Церемония награждения прошла на площадке Центрального исполкома партии «Единая Россия» (ЕР). Победителей поздравил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

«Ваш пример вдохновляет коллективы. Особенно молодежь, которая выбирает путь в профессии. Ваша ответственность и сплоченность — настоящий патриотизм в действии. Желаю, чтобы ваши таланты всегда были в почете, а достижения получали заслуженное признание коллег. Пусть звание „Человек труда“ всегда звучит гордо», — сказал Якушев, его слова опубликованы на сайте ЕР.

Премия, организованная партпроектом «Выбирай свое» и Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, проводится впервые. Награда присуждается представителям различных профессий, чей повседневный труд способствует укреплению мощи государства — педагогам, медработникам, экономистам, инженерам, сварщикам, аграриям, строителям.

«Сегодняшняя церемония — дань признания вам. Именно во многом опираясь на вас, Президент [РФ Владимир Путин] запустил новые нацпроекты, которые стали по сути своей ключевыми базовыми инструментами созидания, формирования новой, настоящей и очень устремленной в будущее страны», — отметил координатор партпроекта «Выбирай свое», первый зампред Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов.

Оргкомитет получил свыше трех тысяч заявок, лауреатами объявлены около 300 участников, а победителями стали 18 человек, представляющих практически все регионы страны. Награждение лауреатов состоялось в таких номинациях, как «Лучший наставник», «Семейные трудовые династии», «Трудовое патриотическое воспитание», «Совет ветеранов», «Молодой специалист» и «Технологический лидер».