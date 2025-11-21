Чичваркин* внесен в список террористов: что известно об основателе «Евросети»

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов предпринимателя Евгения Чичваркина Фото: Gustavo Valiente\Zuma\TASS

В ноябре 2025 года признанный иноагентом основатель сети «Евросеть» Евгений Чичваркин* был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Вместе с ним в список попали писатель Виктор Шендерович* и экс-депутат Максим Резник*. URA.RU собрало всю информацию о предпринимателе — от создания крупнейшего ритейлера мобильной связи до эмиграции и получения нового статуса.

Детство и ранние годы

Хотя физически Чичваркин родился в Ленинграде, официально его рождение зарегистрировали в Москве — так сложилось из-за того, что мать была ленинградкой, а отец — москвичом. В своих интервью бизнесмен упоминал о мокшанских корнях и еврейских предках.

Родители не были связаны с бизнесом: отец работал летчиком гражданской авиации, мать — инженером-экономистом в министерстве. Уже в школьные годы Евгений* совмещал учебу с активной социальной жизнью, находя время и для вечеринок, и для серьезного чтения — особенно увлекался философией.

После школы он поступил в Государственную академию управления, где изучал экономику управления на автотранспорте. Чтобы пополнить студенческий бюджет, начал подрабатывать на вещевом рынке. Этот опыт оказался бесценным: там он постиг азы розничной торговли и научился работать с клиентами.

Создание «Евросети»

В 1997 году вместе с другом Тимуром Артемьевым Чичваркин открыл первый магазин «Евросеть» на Ленинском проспекте. Это был настоящий прорыв — в то время, когда большинство пользовались пейджерами, они сделали ставку на сотовую связь.

Бизнес стремительно развивался. Уже через пару лет магазины появились не только в Москве, но и в других городах, а к 2006 году сеть насчитывала почти 2000 салонов по всей стране. Особую известность компании принесли провокационные рекламные акции вроде «Разденься за телефон» и «Мисс грудь». Такой эпатажный подход вызывал споры, но одновременно привлекал огромное внимание к бренду.

Продажа бизнеса и переезд в Лондон

Расцвет бизнеса совпал с началом серьезных проблем. Компанию обвиняли в занижении таможенных пошлин, а также в причастности к исчезновению бывшего экспедитора Андрея Власкина. В 2008 году Чичваркин принял решение продать «Евросеть» группе инвесторов во главе с Александром Мамутом за 350 миллионов долларов. Месяц спустя он покинул пост главы компании и уехал в Великобританию.

Уже в начале 2009 года против предпринимателя возбудили уголовное дело по статьям «похищение человека» и «вымогательство». После того, как он проигнорировал несколько повесток, его объявили в федеральный розыск. Генпрокуратура России направила запрос на экстрадицию бизнесмена. Британские власти задержали Чичваркина, но вскоре отпустили под залог в 100 тысяч фунтов. В 2011 году суд окончательно отказал в его выдаче России, и розыск прекратился.

Жизнь в Лондоне

В Англии предприниматель не опустил руки. В 2010 году он открыл винный магазин Hedonism Wines с коллекцией из 8500 наименований. А в 2018 году на престижной улице Пикадилли заработал его ресторан Hide, который всего через полгода получил звезду Michelin.

Пандемия стала испытанием для ресторанного бизнеса. Чичваркин перевел сотрудников на государственные субсидии и одним из первых в Лондоне запустил службу доставки Hide at Home. Несмотря на финансовые трудности, ему удалось сохранить бизнес и даже открыть новое заведение — микрокафе Hideaway.

Личная жизнь и семья

От первой жены Антонины у предпринимателя двое детей — сын Ярослав и дочь Марта. В 2016 году их брак распался, но Чичваркин сохранил общение с детьми. Новой избранницей стала Татьяна Фокина, филолог из Санкт-Петербурга, работавшая в его винном магазине. В этом союзе родились дочь Алиса и сын Лев. Семья живет в таунхаусе в Челси, где Евгений устроил на террасе настоящий зимний сад с шестью сортами томатов.

Общественная позиция

Находясь в эмиграции, предприниматель не остался в стороне от политики. В 2014 году он резко раскритиковал позицию России по Крыму и Украине. Годом позже появилась информация о его возможном назначении в руководство «Укрнафты». В 2022 году Минюст официально включил Чичваркина в реестр иностранных агентов.

В эмиграции он также поддерживал Алексея Навального (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности — прим.ред), давал многочисленные интервью, критиковал российские власти. Однако в ноябре 2024 года неожиданно заявил о выходе из оппозиции, объяснив это отсутствием у нее четкой программы.

Внесение в список террористов и экстремистов

В ноябре 2025 года правовой статус Евгения Чичваркина серьезно ужесточился. Росфинмониторинг включил бизнесмена в перечень террористов и экстремистов. В этот же список вошли писатель Виктор Шендерович и бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник (внесены в список террористов и экстремистов). Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Это решение стало новым этапом в череде юридических проблем предпринимателя. Ранее, в феврале 2025 года, против него уже было возбуждено административное дело за участие в деятельности нежелательной организации, а затем последовало уголовное преследование за нарушение законодательства об иностранных агентах. Летом Чичваркин был объявлен в федеральный розыск.

Примечательно, что еще в ноябре 2024 года бизнесмен неожиданно заявил о выходе из оппозиции, объяснив это отсутствием у его бывших соратников четкой программы действий. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом) он подробно рассказывал о своей жизни в Лондоне, увлечении конным спортом и работе в винном бизнесе.

Несмотря на новый статус, Чичваркин продолжает вести активную общественную деятельность. Его регулярно можно видеть в различных медиапроектах, где он комментирует текущие события. Однако включение в список экстремистов и террористов фактически ставит крест на возможностях его возвращения в Россию в обозримом будущем.

