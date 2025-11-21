Глава Паралимпийского комитета России попал в «черный список» Украины

Павел Рожков возглавляет Паралимпийский комитет России с 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским). Основанием для включения стало обвинение в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

68-летний Рожков возглавляет ПКР с 2022 года.

Украинский сайт «Миротворец», признанный в РФ экстремистским и заблокированный, регулярно публикует данные российских публичных лиц, обвиняя их в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее в базу уже были внесены девять российских спортсменов зимних видов спорта, среди которых фигуристы, бобслеисты, шорт-трекист и скелетонистка, а также представители других сфер деятельности.

