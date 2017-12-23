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23 декабря 2017
18:57  23 декабря 2017 0

Российского миллионера жестоко избила жена

Миллионеру досталось от бывшей супругиФото: Рixabay

В полицию поступило заявление от миллионера Михаила Левицкого о нанесении побоев супругой. Адвокат потерпевшего утверждает, что после этого избиения у его клиента появилась в голове опухоль, из-за которой началось психическое расстройство.

Председатель правления банка Стройкредит Михаил Левицкий сбежал из России после того, как банк в 2014 году был лишен лицензии, а аудиторы обнаружили в кредитной организации дыру размером в 10 млрд рублей, пишет паблик Mash.

Однако недавно от адвоката беглого миллионера поступило в полицию заяление о том, что бывшая жена нанесла ему побои, из-за которых в голове появились опухоли. На фоне этих опухолей, как утверждает адвокат, у мужчины начались психические заболевания. К заявлению юрист приложил «какие-то бумажки от никому неизвестных экспертов», сообщается в паблике. По данным издания, во время развода супруга отсудила у миллионера огромную сумму денег.

В феврале этого года Агентство по страхованию вкладов подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших банк «Стройкредит». По данным Банки.ру, АСВ требует взыскать с них свыше 9,265 млрд рублей по обязательствам банка. Летом 2014 года ЦБ объявил об установлении фактов крупномасштабного вывода активов из «Стройкредита». До этого стало известно, что при объеме обязательств банка в 16,2 млрд рублей стоимость его активов не превышает семь млрд.

Нина Калинина
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