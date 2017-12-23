Самолет уральской авиакомпании экстренно сел в Москве из-за утечки топлива

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил экстренную посдку в московском аэропорту Внуково из-за протечки топливного бака. Лайнер должен был отправиться из столицы в Махачкалу.
«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании „ЮТэйр“ после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку», — сообщает источник информагентства Nation News. Диспетчеры приняли решение вернуть самолет в аэропорт вылета.
На борту самолет в момент ЧП находились 100 пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. Лайнер предстоит обследовать специалистам.
Как писало «URA.RU» ранее, 15 ноября самолет «ЮТэйр», летевший из Уфы в Когалым, совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. Причиной инцидента стало плохое самочувствие одного из бортпроводников.