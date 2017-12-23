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23 декабря 2017
22 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:19  23 декабря 2017 1

Авиадебоширка, которую сняли с рейса Екатеринбург — Хабаровск, устроила скандал в полиции. ВИДЕО

Женщина требовала, чтобы ее отпустили из отделения полицииФото: скриншот видео

Пьяная дама, которую высадили с самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Хабаровск, устроила скандал в полицейском отделении Новосибирска. Женщина раскидывала свои вещи, материлась и заявляла, что ее держат в участке незаконно. Видео с авиадебоширкой опубликовала пресс-служба МВД.

Женщину задержали полицейские Новосибирска вечером 22 декабря, где самолет вынужден был сделать посадку из-за неадекватной пассажирки. Дама начале отказывалась покидать салон самолета, но затем все же подчинилась требованию полицейских.

В участке она стала кричать, что ее держат здесь незаконно, выбрасывать на стол содержимое своей сумки, а затем и вовсе подралась с сотрудниками полиции. «Че звездами меня своими пугаешь? Мне плевать на них!» — кричала нетрезвая задержанная.

Видео: МВД РФ

В итоге полицейские приняли решение посадить ее в одиночную камеру, но и там она отказалась вести себя нормально. Женщина закидывала ноги на решетку и кричала, чтобы ее выпустили. Успокоившись, она легла на деревянную скамейку и накрылась курткой с головой. Против задержанной составлен административный протокол по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как ранее писало «URA.RU», еще в самолете после вылета из Екатеринбурга женщина громко ругалась матом и размахивала руками. На замечания бортпроводников пьяная пассажирка не реагировала и вела себя вызывающе. Тогда командир экипажа принял решение запросить посадку в аэропорту Новосибирска, чтобы передать авиадебоширку правоохранительным органам.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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