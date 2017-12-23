В Новосибирском аэропорту Толмачево полицейским пришлось задержать пьяную пассажирку, летевшую рейсом из Екатеринбурга в Хабаровск. Во время полета женщина громко ругалась матом и размахивала руками.
Перед остановкой в Новосибирске экипаж корабля запросил к борту самолета наряд полиции. Выяснилось, что пьяная пассажирка наотрез отказывалась соблюдать правила поведения на борту и вела себя вызывающе.
«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — цитирует официального представителя МВД России РИА «Новости».
На авиадебоширку составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают, были ли в действиях женщины признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».