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23 декабря 2017
06:43  23 декабря 2017 3

В Новосибирске сняли с рейса авиадебоширку, летевшую из Екатеринбурга в Хабаровск

Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , самолет, уральские авиалинии, боинг, полет, небо
После задержания пьяной пассажирки самолет продолжил полетФото: Анна Майорова © URA.RU

В Новосибирском аэропорту Толмачево полицейским пришлось задержать пьяную пассажирку, летевшую рейсом из Екатеринбурга в Хабаровск. Во время полета женщина громко ругалась матом и размахивала руками.

Перед остановкой в Новосибирске экипаж корабля запросил к борту самолета наряд полиции. Выяснилось, что пьяная пассажирка наотрез отказывалась соблюдать правила поведения на борту и вела себя вызывающе.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», — цитирует официального представителя МВД России РИА «Новости».

На авиадебоширку составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают, были ли в действиях женщины признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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