В Стамбуле застрелен 36-летний вор в законе Давид Алханишвили (Дато Панкисский). Наблюдатели отмечают, что его убийство — месть за истязания племянника Шакро Молодого Дато Краснодарского.
По словам источника «Прайм Крайм», в расстреле Алханишвили явно читается почерк Шакро, который не в первый раз прибегает к радикальным методам при решении споров. Издание отмечает, что если Озмановы начали мстить, то им придется ликвидировать еще четверых нападавших на Дато.
Вор в законе Давид Озманов, он же Дато Краснодарский, стал жертвой «коллег» в 2011 году. Тогда воры из клана Ониани-Джангвеладзе нанесли ему многочисленные ножевые ранения, в том числе в лицо.
Ранее «URA.RU» сообщало, что после ареста главы преступного мира России Шакро Молодого началась борьба за криминальный трон. Наблюдатели заявили, что воровской передел начнется в 2018 году.