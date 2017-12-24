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24 декабря 2017
23 декабря 2017
08:09  24 декабря 2017 10

Шакро Молодой начал мстить за племянника: в Стамбуле жестоко убит вор в законе

Надписи в подземном переходе у ТЮЗа. Екатеринбург, подземный переход, надписи на стенах, шакро младший, младiй шакро, вндализм
Дато Краснодарский стал жертвой «коллег» в 2011 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Стамбуле застрелен 36-летний вор в законе Давид Алханишвили (Дато Панкисский). Наблюдатели отмечают, что его убийство — месть за истязания племянника Шакро Молодого Дато Краснодарского.

По словам источника «Прайм Крайм», в расстреле Алханишвили явно читается почерк Шакро, который не в первый раз прибегает к радикальным методам при решении споров. Издание отмечает, что если Озмановы начали мстить, то им придется ликвидировать еще четверых нападавших на Дато.

Вор в законе Давид Озманов, он же Дато Краснодарский, стал жертвой «коллег» в 2011 году. Тогда воры из клана Ониани-Джангвеладзе нанесли ему многочисленные ножевые ранения, в том числе в лицо.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после ареста главы преступного мира России Шакро Молодого началась борьба за криминальный трон. Наблюдатели заявили, что воровской передел начнется в 2018 году.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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