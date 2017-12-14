Криминальный мир начал войну за трон главного вора России. Претендентов шестеро

22:53 14 декабря 2017 0

Пока Шакро Молодой ожидает вердикта суда, его команду смещают с верхушки воровского мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После ареста лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой), между криминальными авторитетами разворачивается борьба за его трон. По данным наблюдателей, большой передел в воровской среде начнется в 2018 году. СМИ назвали кандидатов на место патриарха криминального мира.

Шакро Молодого арестовали в августе 2016 года, в 2017 году начался суд, который продолжается до сих пор. По нему кроме Калашова проходят 14 предполагаемых членов ОПГ. Лидер воровского мира обвиняется по редкой статье «Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии».

Учитывая масштаб фигуры Шакро, пожизненный срок не будет неожиданностью, пишет «Лента.ру». В таком случае произойдет передел в воровском мире. На место Шакро претендуют сразу несколько криминальных авторитетов. Одним из них называют 44-летнего вора в законе, короля азербайджанского криминального мира Надира Салифова (Гули или Гулу). В свое время он не боялся враждовать с Дедом Хасаном и Ровшаном Джаниевым (Ленкоранским).

По данным издания, в список глобальных конкурентов Шакро также входят Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Фигуру первого по масштабам сопоставляют с самим Шакро, но Руставский по каким-то причинам не обозначает своих претензий на трон, и вообще находится в Греции. Второй — глава сухумского воровского клана, сейчас обосновался в турецкой Анталье. После ареста Шакро Сухумский принялся устраивать различные сходки и выяснять отношения с оппонентами, готовясь к атаке на Калашова.

На воровской арене Москвы собеседники издания выделили трех главных кандидатов: Василия Христофорова (Вася Воскрес), Эдуарда Асатряна (Осетрина-старший) и Дмитрия Чантурия (Мирон).

Вася Воскрес считается главным врагом Асатряна. Якобы он приложил руку к тому, чтобы воры в законе приостановили действие воровской короны сына оппонента Сергея Асатряна (Сережа Бентли). Это случилось, пока Асатрян-старший сидел в колонии Верхнеуральска (Челябинская область) за торговлю наркотиками.

Чантурия же по данным СМИ — племянник Деда Хасана, обладающий большими финансовыми возможностями. «Лента» пишет, что Асатрян в борьбе за трон объединился с Мироном. Есть данные, что вдвоем они уже предлагают бизнесменам делать отчисления в их общак.