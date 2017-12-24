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24 декабря 2017
23 декабря 2017
08:03  24 декабря 2017 16

Гламурная «благотворительность». Новая глава фонда Доктора Лизы подняла себе зарплату в пять раз и хочет строить элитную клинику для бедных

Доктор Лиза забирает детей из Донбасса, Доктор Лиза, дети донбасса
Елизавета Глинка лично выезжала в Донбасс для помощи детямФото: Донецкое агентство новостей
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Новый руководитель фонда Доктора Лизы «Справедливая помощь» Ксения Соколова, которая возглавила благотворительную организацию после гибели Елизаветы Глинки, увеличила себе зарплату, наняла юристов и бухгалтеров, но избавляется от врачей. Сам фонд теперь располагается в новом офисе в центре Москвы, что вызывает недоумение у других благотворителей, сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, в распоряжение которого попало новое штатное расписание фонда, зарплата нынешней руководительницы «Справедливой помощи» Ксении Соколовой составляет 173 тысячи рублей. Новый главный бухгалтер получает 70 тысяч рублей, а исполнительный директор — 90 тысяч. На работу приняты также секретарь и специалист по привлечению средств (фандрайзер), но при этом фонд остался без врачей — работать с детьми некому.

Ксения Соколова — бывший главный редактор журнала «Эсквайер» — призналась: «Я пришла сюда не для того, чтобы мне стало жить хуже». Новый офис фонда в центре Москвы за 172,5 тысячи рублей в месяц вызвал недоумение у руководителей других благотворительных организаций. «Очень жалко платить за аренду офиса, когда ты понимаешь, что эти деньги могут пойти на лечение детей!» — говорит Анастасия Черепанова, глава фонда «Жизнь как чудо».

Между тем, у Соколовой зреет новый затратный проект — как увековечить память Елизаветы Глинки за государственный счет. Она предлагает построить элитный лечебный комплекс для бедных на месте заброшенной Басманной больницы, архитектурного ансамбля XVIII века. Это почти 2 гектара земли в самом центре Москвы. В новой клинике должно быть 150 койкомест, однако лишь 30 — для льготных категорий. За счет остальных видимо, планируется получать немалую прибыль — в проект предполагается заработать за пять лет 1,5 миллиарда рублей.

По данным РЕН-ТВ, Ксения Соколова отнюдь не намерена продолжать традиции Доктора Лизы. В ДНР, куда Елизавета Глинка регулярно летала, Соколова побывала один раз; хотела посетить Сирию, но узнала, что в российских военных самолетах нет туалетов.

Елизавета Глинка, возглавлявшая «Справедливую помощь», погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение над Черным морем после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил.

Виктор Жуков
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