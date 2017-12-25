Уралец побил воспитательницу детсада за избиение сына

21:38 25 декабря 2017 1

Отец дошкольника обвинил воспитательницу в избиении сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае мужчина подал в суд на воспитательницу детского сада, которая, по его словам, нанесла побои его шестилетнему сыну. Теперь административный протокол по такой же статье составлен на отца дошкольника — проверка полиции установила, что он «причинил физическую боль» работнице детсада.

«Недавно получил документы из полиции. Там сказано, что на меня составлен административный протокол по статье „Побои“. Воспитатель заявляла, что я несколько раз ударил ее в грудь после того, как увидел плачущим в туалете своего сына. Проверка полиции это подтвердила», — передает слова отца 59.ru. Сам мужчина отрицает, что применил силу к женщине и призывает в свидетели малышей: «Они врать не станут».

Ранее ребенок пожаловался отцу, что воспитательница нанесла ему восемь ударов палкой по голове и два — по плечам. Отец подал на нее в суд, где ее признали виновной и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Мужчина наказанием не удовлетворился и решил взыскать с нее миллион рублей за моральный вред.

В Сети с иронией отреагировали на данные события. «А потом составят протоколы на себя и суд, ну так… на всякий случай»; «Решил нажиться на воспитателе, а вот и фиг, теперь сам еще должен останется!»; «Ничего удивительного. Это такая тупая статья», — поделились мнениями комментаторы.

Ранее «URA.RU» сообщало о происшествии в другом прикамском детском саду. Воспитатель обварила кипятком сразу четырех детей. Все пострадавшие были срочно доставлены в пермский ожоговый центр. Инциденты в дошкольных учреждениях не редкость. Например, в Москве Следственный комитет России проверяет сообщения о жестоком обращении с детьми, которых воспитатели в наказание запирали в тёмном чулане, передавала «Национальная служба новостей».