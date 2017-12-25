{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
22 декабря 2017
21 декабря 2017
21:38  25 декабря 2017 1

Уралец побил воспитательницу детсада за избиение сына

Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, детский сад
Отец дошкольника обвинил воспитательницу в избиении сынаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае мужчина подал в суд на воспитательницу детского сада, которая, по его словам, нанесла побои его шестилетнему сыну. Теперь административный протокол по такой же статье составлен на отца дошкольника — проверка полиции установила, что он «причинил физическую боль» работнице детсада.

«Недавно получил документы из полиции. Там сказано, что на меня составлен административный протокол по статье „Побои“. Воспитатель заявляла, что я несколько раз ударил ее в грудь после того, как увидел плачущим в туалете своего сына. Проверка полиции это подтвердила», — передает слова отца 59.ru. Сам мужчина отрицает, что применил силу к женщине и призывает в свидетели малышей: «Они врать не станут».

Ранее ребенок пожаловался отцу, что воспитательница нанесла ему восемь ударов палкой по голове и два — по плечам. Отец подал на нее в суд, где ее признали виновной и обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Мужчина наказанием не удовлетворился и решил взыскать с нее миллион рублей за моральный вред.

В Сети с иронией отреагировали на данные события. «А потом составят протоколы на себя и суд, ну так… на всякий случай»; «Решил нажиться на воспитателе, а вот и фиг, теперь сам еще должен останется!»; «Ничего удивительного. Это такая тупая статья», — поделились мнениями комментаторы.

Ранее «URA.RU» сообщало о происшествии в другом прикамском детском саду. Воспитатель обварила кипятком сразу четырех детей. Все пострадавшие были срочно доставлены в пермский ожоговый центр. Инциденты в дошкольных учреждениях не редкость. Например, в Москве Следственный комитет России проверяет сообщения о жестоком обращении с детьми, которых воспитатели в наказание запирали в тёмном чулане, передавала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров