Курганский суд дал возможность застройщику Богомолову встретить Новый год дома

Курганский городской суд перенес дату вынесения приговора застройщику Алексею Богомолову на 10 января. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат обвиняемого Сергей Губарь.
Алексей Богомолов, который в настоящий момент находится под домашним арестом, таким образом, проведет новогодние праздники в кругу семьи.
Застройщика обвиняют в том, что он совместно с тремя чиновниками из городской и областной администрации совершил целый ряд преступлений. По версии следствия, это позволило Богомолову бесплатно получать участки под строительство социальных объектов, а затем строить на них жилые дома.
По данным прокуратуры, за взятки содействие Богомолову оказывали начальник отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрий Бровко, заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана Владимир Вертунов и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова. После возбуждения уголовного дела они были задержаны, однако сейчас продолжают работать, ожидая приговора суда.