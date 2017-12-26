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Главные новости Курганской области
11:32  26 декабря 2017 2

Курганский суд дал возможность застройщику Богомолову встретить Новый год дома

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Приговор по громкому делу огласят 10 января 2018 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд перенес дату вынесения приговора застройщику Алексею Богомолову на 10 января. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат обвиняемого Сергей Губарь.

Алексей Богомолов, который в настоящий момент находится под домашним арестом, таким образом, проведет новогодние праздники в кругу семьи.

Застройщика обвиняют в том, что он совместно с тремя чиновниками из городской и областной администрации совершил целый ряд преступлений. По версии следствия, это позволило Богомолову бесплатно получать участки под строительство социальных объектов, а затем строить на них жилые дома.

Начало судебного процесса над застройщиком Алексеем Богомоловым. Курган, кавешникова светлана, вертунов владимир, бровко дмитрий, богомолов алексей
Алексей Богомолов (слева) и чиновники, которых обвиняют в получении взяток
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным прокуратуры, за взятки содействие Богомолову оказывали начальник отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрий Бровко, заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана Владимир Вертунов и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова. После возбуждения уголовного дела они были задержаны, однако сейчас продолжают работать, ожидая приговора суда.

Татьяна Жаткина
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