Скорый дефолт прогнозирует России независимый финансовый эксперт Степан Демура. По его словам, уже в 2018 году банки начнут закрываться, лишая жителей страны всех сбережений.
Демура говорит о том, что, несмотря на заявления властей, Россия остается в полной зависимости от цен на энергоносители, а бюджет страны по-прежнему формируется главным образом за счет поступлений из нефтегазового сектора. «Росстат прямо говорит, что у нас из года в год сильно падает рентабельность во всех отраслях за исключением нефти и газа. Строительство — минус 30%, высокие технологии — минус 25%, сельское хозяйство — минус 20%», — поделился финансовый эксперт своим прогнозом с «Московским комсомольцем».
По его словам, уже в 2018 году Россия продемонстрирует всю свою «экономическую импотенцию», которую не вылечить даже внушительными золотовалютными резервами. Эксперт полагает, что этот год отметится тем, что «банки начнут „лопаться“ один за другим, лишая население хранящихся на депозитах денег». Государству придется возмещать деньги населению за счет резервных средств, что окончательно истощит золотовалютные запасы, отмечает портал «Утро.ру». По мнению финансиста, доллар к концу следующего года может достичь отметки в 100 рублей. Такой сценарий, делает вывод Демура, приведет к политическому и экономическому концу России.
Схожий прогноз озвучивал в конце ноября член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. По его словам, на фоне низкого уровня инфляции, о котором говорят в Центробанке, экономика России терпит крах. В разговоре с «Национальной службой новостей». «Рекордно низкая инфляция происходит на фоне денежного голода и дефицита рублей в экономике в целом. Кредитные ставки задраны до небес. Мы видим крайне жесткую налоговую бюджетную политику. Минфин и Центробанк запустили свой финансовый пылесос — изымают все рубли из экономики за счет повышения налогов», — пояснил Жуковский.
Отметим, 23 декабря, выступая на съезде «Единой России», президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уровень роста российской экономики в ближайшие годы должен превысить мировой. Глава государства подчеркнул, что власти добьются этого показателя, цитирует российского лидера «Федеральное агентство новостей».