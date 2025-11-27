Магнитная буря 28 ноября: насколько сильным окажется шторм и как спастись

Этой ночью метеозависимых ждет последний шторм перед затишьем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 28 ноября 2025 года ученые ожидают последний всплеск геомагнитной активности в этом месяце. После регулярных возмущений в последние дни магнитосфера постепенно успокаивается, однако влияние солнечных потоков сохраняется. Метеочувствительным людям стоит учитывать колебания активности, хотя выраженных штормов на этот день не прогнозируется. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на 28 ноября 2025.

Солнечная активность 28 ноября 2025

По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, активность за поверхности звезды в этот день остается умеренной. Индекс солнечного излучения F10.7 составляет около 140 единиц, что говорит о среднем уровне активности без признаков крупных вспышек.

За последние сутки ученые зафиксировали только слабые вспышки класса C, не способные вызвать серьезные нарушения на Земле. Индекс солнечной активности держится на отметке 4.0 — достаточно низкой, чтобы избежать резких скачков, но достаточной для поддержания небольших возмущений магнитного поля.

Магнитная буря 28 ноября 2025

Вероятность магнитных бурь в ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

По прогнозам, вероятность спокойной магнитосферы в этот день достигает 54%, что заметно выше, чем накануне. Вероятность возбужденного состояния составляет около 26%, а магнитной бури — 20%.

Пик геомагнитной активности придется на полночь 28 ноября, после чего магнитосфера постепенно начнет успокаиваться. Таким образом, пятница пройдет без значимых геомагнитных штормов, а незначительные колебания будут ощущаться только особо чувствительными людьми.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Конец ноября обещает оставаться спокойным: 29 и 30 числа ожидается низкий геомагнитный индекс около двух-трех баллов. На «зеленом» уровне магнитосфера останется до пятого декабря: в течение двух дней ожидается небольшой всплеск геомагнитной активности.

После 5-6 декабря спокойная геомагнитная обстановка ожидается до конца месяца. Лишь ближе к праздникам, начиная с 21 числа, магнитосфера вновь войдет в возбужденный режим. Пик геомагнитной активности придется на 23 число — в это время ожидается небольшой шторм.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на воздействие солнечного ветра и потоков плазмы, выбрасываемых Солнцем. Когда заряженные частицы достигают планеты, они нарушают стабильность магнитосферы, вызывая ее колебания различной силы. Уровень возмущений измеряется по шкале Kp от 0 до 9 баллов: от спокойного состояния до экстремальных бурь, способных влиять на связь, навигацию и инфраструктуру.

Кто хуже всего переносит магнитные бури

Наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмии и последствия перенесенных сердечных приступов делают организм особенно уязвимым к скачкам давления и сосудистым спазмам.

Также магнитным бурям подвержены пожилые люди и пациенты с вегетососудистой дистонией. Даже умеренные колебания могут вызывать у них ухудшение самочувствия. Однако и у полностью здорового человека может возникнуть метеочувствительность — по примерному подсчету ученых, треть населения Земли ощущают геомагнитные изменения.

Симптомы магнитных бурь

Наиболее распространенные проявления метеозависимости — головные боли, тяжесть в висках, колебания артериального давления и быстрая утомляемость. Некоторые отмечают раздражительность, бессонницу или, напротив, сонливость. Возможны легкие головокружения, нарушение концентрации и чувство тревоги.

Какие таблетки пить во время магнитных бурь

Главное во время магнитных бурь - не заниматься самолечением Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во время магнитных бурь важно не спешить пить медикаменты без необходимости. В большинстве случаев организму нужно лишь немного поддержки, чтобы легче пережить период нестабильности. Если же состояние ухудшается, подбор лекарств должен делать врач.

Для сердца и контроля давления

Людям с повышенным давлением следует принимать свои регулярные антигипертензивные препараты, не пропуская дозы. Иногда специалист может добавить средства, которые помогают расширить сосуды или улучшают питание сердечной мышцы — это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и предупреждает скачки давления.

Для нервной системы

Если на фоне геомагнитных колебаний появляется напряжение, тревожность или нарушения сна, подойдут мягкие растительные седативные препараты — настойки пустырника, валерианы или комплексные травяные средства. При более выраженных симптомах врач может временно назначить легкие успокаивающие лекарства или препараты магния, которые уменьшают нервную возбудимость.

Для общего самочувствия

Магний и калий поддерживают нормальную работу сердца и помогают справляться с усталостью. Витамины группы B укрепляют нервную систему и уменьшают реакцию организма на стрессовые факторы, включая магнитные колебания.