Не убираемся и идем в баню: что можно и нельзя делать на Гурьев день
В народе на Гурьев день старались особено тщательно ухаживать за лошадьми
Вот уже сотни лет 28 ноября в России отмечают Гурьев день. И пока в храмах в этот день вспоминают о трех мучениках, в народе готовятся к рубежу между осенью и зимой. Наши предки считали, что именно с этого дня зима «встает на ноги», а лошади становятся главными помощниками человека. О истории, приметах и традициях на 28 ноября 2025 — в материале URA.RU.
История праздника Гурьев день
В православных храмах 28 ноября чтут память сразу трех мучеников
В православной традиции 28 ноября вспоминают мучеников Гурия, Самона и Авива, живших на рубеже III–IV веков. Гурий и Самон были мирянами из Эдессы. Во времена гонений при императоре Диоклетиане они открыто исповедовали христианство, за что были схвачены. Они прошли через мучения, тюрьму, долгие годы унижений и, в конце концов, казнь. Язычники обезглавили обоих, так и не заставив отречься от веры.
Диакон Авив пострадал позже — при Лицинии. Его пытались склонить к поклонению идолам, но когда он отказался, мучители бросили его в огонь. Пламя его не тронуло, но после истязаний Авив скончался. Тело диакона тайно похоронили вместе с Гурием и Самоном.
В народном сознании Гурий стал покровителем домашнего очага, защитником женщин и хранителем семейного благополучия. А еще — избавителем от зубной боли, к которому обращались с соответствующей молитвой.
Традиции на праздник Гурьев день
Лошадь стала настоящим символом Гурьева дня
С наступлением 28 ноября в народе говорили: «Гурий приехал на пегой кобыле», намекая на снег, слякоть и вступившую в силу зиму. Считалось, что в этот день святой объезжает землю верхом и разгоняет нечистую силу, которая боится холодов и уходит до Святок.
Главной заботой 28 ноября были лошади: их кормили, ухаживали, чистили, благодарили за труд. В народе даже появилась поговорка: «Гурьян без лошади — что зима без января». Люди верили и в особую примету: если кони на праздник ржут — это к добру.
Что можно делать в Гурьев день
В народе верили, что поход в баню на праздник смоет все болезни на год вперед
- Молиться о семье. Гурий считался помощником в мирных супружеских отношениях и защитником хозяйки дома. Женщины просили его унять буйного мужа, вернуть любовь в дом, дать здоровье детям.
- Просить об исцелении. Святому молились при зубной боли и других недугах.
- Заботиться о лошадях. Это считалось обязательным — знак уважения к животным и древняя традиция предков.
- Помогать нуждающимся. В этот день делились едой, одеждой, теплом — считалось, что такие добрые дела возвращаются сторицей.
- Идти в баню. По поверью, баня 28 ноября «смывает болезни» на весь год.
Что нельзя делать в Гурьев день
- Ругаться и ссориться, особенно супругам — грозят долгие обиды.
- Переедать — нарушение поста считалось неблагоприятным для здоровья.
- Делать уборку и выливать грязную воду. Считалось, что можно «вымыть» из дома удачу.
- Сплетничать и лгать. По поверью, нечистая сила может воплотить сказанное в жизнь.
- Стирать вещи мужа и жены вместе — к разногласиям в семье.
- Устраивать шумные гулянья — «смех обернется слезами».
Погодные приметы на Гурьев день
Погодные наблюдения занимали одно из центральных мест в Гурьев день. Считалось, что именно конец ноября даёт верные подсказки о характере зимы и будущем урожае. Люди внимательно следили за снегом, ветром, солнцем и даже поведением лошадей:
- Выпал снег — пролежит до весны и принесет богатый урожай.
- Красное солнце на рассвете — к метели.
- Тепло, но пасмурно — май обещает быть ненастным.
- Низкие облака — к скорой перемене погоды.
- Громкое ржанье лошадей — зима будет мягкой и доброй.
