Не убираемся и идем в баню: что можно и нельзя делать на Гурьев день

В народе на Гурьев день старались особено тщательно ухаживать за лошадьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вот уже сотни лет 28 ноября в России отмечают Гурьев день. И пока в храмах в этот день вспоминают о трех мучениках, в народе готовятся к рубежу между осенью и зимой. Наши предки считали, что именно с этого дня зима «встает на ноги», а лошади становятся главными помощниками человека. О истории, приметах и традициях на 28 ноября 2025 — в материале URA.RU.

История праздника Гурьев день

В православных храмах 28 ноября чтут память сразу трех мучеников Фото: Роман Наумов © URA.RU

В православной традиции 28 ноября вспоминают мучеников Гурия, Самона и Авива, живших на рубеже III–IV веков. Гурий и Самон были мирянами из Эдессы. Во времена гонений при императоре Диоклетиане они открыто исповедовали христианство, за что были схвачены. Они прошли через мучения, тюрьму, долгие годы унижений и, в конце концов, казнь. Язычники обезглавили обоих, так и не заставив отречься от веры.

Диакон Авив пострадал позже — при Лицинии. Его пытались склонить к поклонению идолам, но когда он отказался, мучители бросили его в огонь. Пламя его не тронуло, но после истязаний Авив скончался. Тело диакона тайно похоронили вместе с Гурием и Самоном.

В народном сознании Гурий стал покровителем домашнего очага, защитником женщин и хранителем семейного благополучия. А еще — избавителем от зубной боли, к которому обращались с соответствующей молитвой.

Традиции на праздник Гурьев день

Лошадь стала настоящим символом Гурьева дня Фото: Илья Московец © URA.RU

С наступлением 28 ноября в народе говорили: «Гурий приехал на пегой кобыле», намекая на снег, слякоть и вступившую в силу зиму. Считалось, что в этот день святой объезжает землю верхом и разгоняет нечистую силу, которая боится холодов и уходит до Святок.

Главной заботой 28 ноября были лошади: их кормили, ухаживали, чистили, благодарили за труд. В народе даже появилась поговорка: «Гурьян без лошади — что зима без января». Люди верили и в особую примету: если кони на праздник ржут — это к добру.

Что можно делать в Гурьев день

В народе верили, что поход в баню на праздник смоет все болезни на год вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молиться о семье . Гурий считался помощником в мирных супружеских отношениях и защитником хозяйки дома. Женщины просили его унять буйного мужа, вернуть любовь в дом, дать здоровье детям.

. Гурий считался помощником в мирных супружеских отношениях и защитником хозяйки дома. Женщины просили его унять буйного мужа, вернуть любовь в дом, дать здоровье детям. Просить об исцелении . Святому молились при зубной боли и других недугах.

. Святому молились при зубной боли и других недугах. Заботиться о лошадях . Это считалось обязательным — знак уважения к животным и древняя традиция предков.

. Это считалось обязательным — знак уважения к животным и древняя традиция предков. Помогать нуждающимся . В этот день делились едой, одеждой, теплом — считалось, что такие добрые дела возвращаются сторицей.

. В этот день делились едой, одеждой, теплом — считалось, что такие добрые дела возвращаются сторицей. Идти в баню. По поверью, баня 28 ноября «смывает болезни» на весь год.

Что нельзя делать в Гурьев день

Ругаться и ссориться , особенно супругам — грозят долгие обиды.

, особенно супругам — грозят долгие обиды. Переедать — нарушение поста считалось неблагоприятным для здоровья.

— нарушение поста считалось неблагоприятным для здоровья. Делать уборку и выливать грязную воду . Считалось, что можно «вымыть» из дома удачу.

и . Считалось, что можно «вымыть» из дома удачу. Сплетничать и лгать . По поверью, нечистая сила может воплотить сказанное в жизнь.

. По поверью, нечистая сила может воплотить сказанное в жизнь. Стирать вещи мужа и жены вместе — к разногласиям в семье.

— к разногласиям в семье. Устраивать шумные гулянья — «смех обернется слезами».

Погодные приметы на Гурьев день

Погодные наблюдения занимали одно из центральных мест в Гурьев день. Считалось, что именно конец ноября даёт верные подсказки о характере зимы и будущем урожае. Люди внимательно следили за снегом, ветром, солнцем и даже поведением лошадей: