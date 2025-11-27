WSJ: Германия начала готовить секретный план для войны с Россией

«Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией <...> План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта», — говорится в материале издания. Текст приводит «РИА Новости». Как сообщает газета, линия фронта не будет затрагивать территорию ФРГ. На картах военными отмечены пути, по которым будет осуществляться переброска частей и то, как будет обеспечена снабжение. Как пишет Wall Street Journal, к военному конфликту, однако, инфраструктура Германии не готова. При наступлении подобного сценария страна столкнется с рядом проблем. В частности, с необходимостью учитывать массовые атаки БПЛА.