WSJ: Германия начала готовить секретный план для войны с Россией
Линия фронта по плану Германии не будет проходить в самой ФРГ
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Германия разрабатывает план по переброске 800 тысяч военных НАТО на случай войны с Россией. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
«Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией <...> План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта», — говорится в материале издания. Текст приводит «РИА Новости». Как сообщает газета, линия фронта не будет затрагивать территорию ФРГ. На картах военными отмечены пути, по которым будет осуществляться переброска частей и то, как будет обеспечена снабжение. Как пишет Wall Street Journal, к военному конфликту, однако, инфраструктура Германии не готова. При наступлении подобного сценария страна столкнется с рядом проблем. В частности, с необходимостью учитывать массовые атаки БПЛА.
Москва неоднократно заявляла о повышении активности стран НАТО около российских границ. Так, 27 ноября Финляндия начала масштабные военные учения в регионе, который граничит с Россией. Учения продлятся до 4 декабря, в них примут участие 6,5 тысяч военных.
