Проигнорировавший шесть повесток Макан уходит служить в армию: что известно о жизни скандального рэпера

Популярный российский рэпер Макан (Андрей Косолапов) добровольно пришел в военкомат и получил повестку на службу. Об этом певец сообщил в своих социальных сетях. Однако он заявил, что не уклонялся от призыва и готов пойти служить.
Ранее артисту угрожало уголовное дело из-за уклонения от военной службы, так как он шесть раз игнорировал повестки. В октябре ему было дано последнее предупреждение, и он должен был явиться в военкомат, иначе ему грозили серьезные санкции. Что известно о жизни скандального рэпера — в материале URA.RU.
Макан явился в военкомат, где получил повестку
Рэпер Макан 6 октября явился в столичный военкомат. Это стало известно из его соцсетей, где он опубликовал фото на фоне призывного пункта. Некоторые СМИ пишут, что его привели туда под конвоем, другие утверждают, что певец явился сам.
Певцу грозило уголовное дело за уклонение от службы
В августе в telegram-канале Mash появилась информация о том, что Андрею Косолапову может грозить уголовное преследование по статье 328 УК РФ — уклонение от прохождения военной службы. По данным источника, за 2025 год артист шесть раз проигнорировал повестки из военкомата. Следующий пропуск мог обернуться возбуждением уголовного дела и наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.
В военкомате Раменского района, где прописан музыкант, неоднократно пытались найти его по месту регистрации. Соседи отмечали, что представители ведомства часто наведывались по адресу, однако самого рэпера там не находили.
Последнее предупреждение и возможные санкции
В октябре ситуация достигла критической точки. Telegram-канал Mash сообщил, что у Макана осталось 20 дней, чтобы явиться в военкомат — иначе ему грозило бы уголовное дело. На имя артиста была отправлена седьмая и последняя повестка. В случае очередного неявки могли последовать не только уголовное преследование, но и сопутствующие ограничения: объявление в федеральный розыск, блокировка банковских счетов, лишение водительских прав и запрет на выезд за пределы России.
В Госдуме пригрозили Макану тюрьмой
Вопрос о призыве Макану на военную службу вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Александр Бородай высказался за ужесточение мер против уклонистов. В резкой форме он заявил: «Вперед! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию. Рэперы, блин, даже нет возможности мудаков обсуждать. По жопе ему — и в строй, блин. Не хочет в строй, пусть сидит».
Что известно о детстве, карьерном пути и личной жизни рэпера
Андрей Косолапов родился 6 января 2002 года в Москве и провел детство в районе Раменки. Его отец, Кирилл Косолапов, ранее был бизнесменом, а сейчас работает режиссером в благотворительных фондах. Мать, Анастасия Прямкова, — юрист и психолог, окончила магистратуру МГУ.
Косолапов отмечал, что вырос в обеспеченной, но небогатой семье. До перехода в частную школу за два года до выпуска учился в обычной и ездил туда на метро. Артист воспитывался в религиозной семье: его крестили в детстве, а в 19 лет он прошел обряд крещения осознанно, предварительно изучив разные религии.
В подростковом возрасте Косолапов занимался музыкой, посещал музыкальную школу и тренировался в самбо. Первые треки он выпускал под псевдонимами MC Гай Фокс и Nemo MC, выкладывая их во «ВКонтакте». В 2018 году взял псевдоним Young Chaser, а затем сменил его на Macan.
В 2019 году вышли его первый альбом «1000 км до мечты» и популярные композиции «Бенз» и «Веселящий газ». В 2021 году артист выпустил альбом «2002 + 18», а в 2022 году — альбом «12», который стал эксклюзивом «ВКонтакте» и принес ему звание «Артист года». В 2023 году общее число прослушиваний превысило миллиард, а пластинка I Am стала лидером на «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» в 2024 году. В июле 2025 года Макан выпустил альбом Bratland с участием Басты, группы «Три дня дождя» и GUF. По данным «Яндекс Музыки», альбом стал самым популярным летом.
Личная жизнь Макана не раз становилась предметом обсуждений: он встречался с блогером Даяной Погосовой, а в 2025 году объявил о помолвке с Марией Мотиной, однако летом появились слухи о расставании. Макан неоднократно становился лауреатом премий «Артист года» и «Альбом года» на «VK Музыка» и «Яндекс Музыка», а в 2023 году был включен в рейтинг Forbes «30 до 30».
Отношение к СВО и отмена концерта
В январе стало известно, что группа активистов в Молдове потребовала отменить запланированный на 19 февраля концерт исполнителя Макана в Кишиневе. Как сообщили источники, причиной обращения стала публичная поддержка артистом проведения специальной военной операции на Украине.
В обращении активистов отмечалось: «Мы обращаемся к компетентным органам, в том числе к Службе информации и безопасности, с просьбой запретить выступление данного исполнителя и признать его персоной нон грата на территории Республики Молдова». Впоследствии рэпер не приехал в Кишинев, объяснив свое отсутствие ухудшением состояния здоровья, передает NEWS.Ru.
