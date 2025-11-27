В России анонсировали ответ Starlink

Россия может поделиться доступом к технологии со своими союзниками (архивное фото) Фото: spacePD/pickupimage

В России анонсировали запуск низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», которая должна стать суверенным ответом американскому проекту Starlink. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается „Бюро 1440“», — сказал Боярский в интервью ТАСС. По его словам, первоочередной задачей является запуск проекта на территории России. Важно, чтобы технология была доступна не только с точки зрения технического покрытия, но и с точки зрения стоимости применения для конечного потребителя. Боярский также отметил, что после запуска проекта у себя Россия может поделиться доступом к этой технологии со своими союзниками.

Спутники низкоорбитальной группировки смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет. Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год. К этому моменту на орбите должно быть более 250 спутников. В перспективе, к 2035 году, численность группировки может превысить 900 спутников.

Продолжение после рекламы