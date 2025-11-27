В России анонсировали ответ Starlink
Россия может поделиться доступом к технологии со своими союзниками (архивное фото)
Фото: spacePD/pickupimage
В России анонсировали запуск низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», которая должна стать суверенным ответом американскому проекту Starlink. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается „Бюро 1440“», — сказал Боярский в интервью ТАСС. По его словам, первоочередной задачей является запуск проекта на территории России. Важно, чтобы технология была доступна не только с точки зрения технического покрытия, но и с точки зрения стоимости применения для конечного потребителя. Боярский также отметил, что после запуска проекта у себя Россия может поделиться доступом к этой технологии со своими союзниками.
Спутники низкоорбитальной группировки смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет. Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год. К этому моменту на орбите должно быть более 250 спутников. В перспективе, к 2035 году, численность группировки может превысить 900 спутников.
Спутниковый интернет будет доступен на всем протяжении маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. В настоящее время ведется разработка необходимого оборудования и инфраструктуры — ранее РЖД и российский провайдер подписали соглашение о сотрудничестве. Представители «Бюро 1440» сообщили, что их спутниковая система «Рассвет» перешла к стадии практической реализации. В настоящее время на орбите функционируют шесть экспериментальных космических аппаратов.
