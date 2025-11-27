Житель Севастополя пытался устроить теракт
Мужчина заключен под стражу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Севастополе предотвращен теракт, задержан местный житель. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Задержан местный житель, который планировал подорвать взрывное устройство в городе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота», — говорится в сообщении пресс-службы. Подозреваемый тщательно готовился к совершению преступления. Он изучил инструкцию по изготовлению, приобрел все необходимые компоненты и самостоятельно собрал взрывное устройство.
Помимо этого, подозреваемый занимался сбором сведений о военных объектах Минобороны России и интересовался последствиями ракетных ударов ВСУ по полуострову. Сотрудники ФСБ провели обыск по месту проживания подозреваемого. В результате взрывное устройство было изъято, а мужчина заключен под стражу.
Ранее россиянин был приговорен к лишению свободы на 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 500 тысяч рублей. Мужчина собирал информацию о системах ПВО в Московской области по заданию СБУ. Также ему было поручено осуществить подрыв воздушного судна, которым пользуется одно из высокопоставленных лиц РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.