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Главные новости Ямала
13:42  26 декабря 2017 0

Число жертв пожара на Ямале выросло до семи человек

Ранее было известно о четырех погибшихФото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

После разбора завалов на пожаре в Красноселькупе обнаружены еще три тела людей, которых считали пропавшими без вести, сообщили в противопожарной службе ЯНАО. В результате возгорания 24 декабря также погибли двое маленьких детей с мамой и одна девушка.

Односельчане также сообщают о том, что при пожаре погибли бабушка с внучкой. В данный момент проводится опознание тел погибших.

Как писало «URA.RU» ранее, возгорание произошло в жилом доме в ночь на 24 декабря в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа. При пожаре погибли трое детей и один взрослый, еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Пожар продолжался более пяти часов.

После ЧП в районе были отменили все праздничные мероприятия, а 25 декабря было объявлено Днем траура. 25 декабря районная администрация приняла решение о финансовой поддержке пострадавшим от пожара. Семьям, потерявшим родственников, из резервного фонда выплатят по миллиону рублей. Каждый прописанный в доме житель получит по 100 тысяч рублей. Кроме того, на приобретение мебели и одежды на каждую семью выделено по 150 тысяч рублей.

Отметим, сгоревший дом был признан аварийным и стоял в плане переселения из ветхого и аварийного жилья до 2020 года. Четыре квартиры из 16-квартирного дома были уже расселены.

Сергей Зубанов
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