18:18 25 декабря 2017 0

Пожар тушили в течение пяти часов. Но спасти детей не успели Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

Красноселькупская районная администрация (ЯНАО) 25 декабря определила размер компенсаций пострадавшим при страшном пожаре, унесшим жизнь троих детей и одной взрослой женщины в прошедшие выходные. Из средств бюджета района семьям погибших выделят по одному миллиону рублей. Всем двенадцати семьям районная администрация предоставит новое жилье.

Также каждому прописанному в доме жителю будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей. Дополнительно, каждой семье выплатят по 150 тысяч на приобретение мебели. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал начальник отдела назначений и выплат управления по труду и социальной защите администрации Красноселькупского района Лилия Маськина. Свою помощь из окружного бюджета может еще предложить администрация ЯНАО.

Напомним, что пожар в 16-квартирном двухэтажном доме, признанном аварийным и подлежащим расселению, произошел в поселке Красноселькуп ночью, с 23 на 24 декабря. К моменту пожара из него выехали 4 семьи, но в 12 квартирах остались жильцы. В огне погибли молодая женщина с двумя маленькими детьми и пятнадцатилетняя девушка. Жители поселка с утра воскресенья несли в штаб по оказанию помощи вещи и продукты для погорельцев. Сегодня, 25 декабря, в Красноселькупском районе Ямала объявлен день траура по погибшим.