18:01 26 декабря 2017 0

Снегурочкой стала одиннадцатилетняя Вика Ищук Фото: «ММК»

На Магнитогорском металлургическом комбинате состоялся детский конкурс «Профсоюзная Снегурочка-2018». За это звание боролись дети работников Группы «ММК» — 32 девочки от шести до одиннадцати лет. Конкурсантки должны были продемонстрировать культуру речи, коммуникабельность и выразительность.

«К участию были приглашены дочери работников Группы „ММК“. Несмотря на возраст, в котором все милы, условия отбора жесткие — нужна лучшая во всем девочка: чтобы и платьице красивое, и сама хороша, и талантами обладала, и говорить умела красиво, без запинки. Комиссии пришлось трудно, потому что под эти критерии подходили все, да еще у каждой свой собственный талант: девчушки и пели, и читали стихи, и танцевали, и на музыкальных инструментах играли, и даже акробатические номера показывали», — рассказала «URA.RU» Ольга Мартынова, специалист по информационной работе профсоюзной организации Группы ПАО «ММК».