После атаки волков и визита омбудсмена пермскому поселку дадут свет

В рабочий поселок Ныроб Пермского края в ближайшее время должно вернуться освещение. В ситуацию вмешался региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков.
Пермский омбудсмен получил обращения от местных жителей, которые пожаловались, что на улицах их поселка не горят фонари. Люди боятся выходить по вечерам из домов, так как в темный поселок уже с октября стали наведываться волки. За это время период хищники съели несколько дворовых собак, были зафиксированы и попытки нападения на людей.
«Сведения, указанные в жалобе, подтвердились. МБУ „Ныробское благоустройство“ выдано предписание на устранение недостатков, — цитирует издание 59.ru ответ из аппарата уполномоченного по правам человека. — Для защиты прав граждан, а также для безопасности в вечернее время суток нами направлены ходатайства в адрес главы Чердынского района, а также в Чердынскую районную прокуратуру».
Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за участившихся случаев появления волков в населенных пунктах Свердловской области департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира было принято решение на неограниченный отстрел этих животных.