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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:18  05 декабря 2017 0

Волки терроризируют Свердловскую область. Объявлен их отстрел без ограничения по количеству. СКРИН

Волки стали серьезной угрозой для жителей небольших селФото: «Душа Волка», ВК

Из-за участившихся случаев появления волков в населенных пунктах и в связи с «угрозой нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, а также превышением показателей максимальной численности охотничьих ресурсов», в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области издан приказ № 308.

В документе описана охота на волков с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года, причем без ограничения по количеству. Такое экстренное решение вызвано устрашающим увеличением численности волков в Свердловской области.

«Зимний маршрутный учет животных показал, что на сегодня в лесах области живут как минимум 576 волков. Размножаются они хорошо, если не принять меры, скоро их станет вдвое больше, — рассказал „URA.RU“ Вячеслав Теплоухов, заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента охраны животного мира Свердловской области. — Сама по себе цифра была бы не критичная, если бы волки не были сконцентрированы на северо-востоке области. Там они представляют собой реальную угрозу. Сообщения о появлении волков в селах, о том, что утаскивают собак прямо с цепи из будок, поступают ежедневно, в том числе и сегодня из поселка Красноглинного в Серовском городском округе».

Свободный отстрел волков разрешен в восемнадцати муниципалитетах: охотничьих угодьях Артемовского городского округа, Артинского, Ачитского, Верхнесалдинского округов, Верхнего Тагила, Гаринского, Кировградского, городском округе Краснотурьинск, Красноуральске, Кушве, Нижнетуринском городском округе, Полевском, Североуральском, Серовском, Сосьвинском городском округе, Таборинском муниципальном районе, Тавдинском и Тугулымском городских округах. Охотиться на волков можно при помощи огнестрельного гладкоствольного и нарезного оружия, самоловов, за исключением петель.

Фото: dozhm.midural.ru

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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