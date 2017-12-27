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Главные новости Тюменской области
13:18  27 декабря 2017 3

В Тюмени уже точно построят IKEA за 8 млрд рублей

Клипарт. Екатеринбург, икеа
Шведы могут открыть и второй гипермаркетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени к 2022 году будет построен гипермаркет по продаже мебели IKEA. Шведская компания подпишет соглашение с правительством Тюменской области в начале 2018 года.

Об этом заявил заместитель директора областного департамента инвестполитики и поддержки предпринимательства Андрей Шальнев, сообщает РБК Тюмень. Пока в департаменте не озвучивают всех подробностей соглашения, аргументируя тем, что не могут раскрывать их, прежде чем представители шведской компании официально объявят о строительстве в регионе.

Гипермаркет IKEA включен в реестр инвестпроектов региона и признан масштабным — объем инвестиций может составить 8 млрд рублей, будет создано 1300 рабочих мест. По данным, оказавшимся в распоряжении РБК Тюмень, проект по строительству IKEA планируется завершить в 2022 году. Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, место для строительства гипермаркета — перекресток Московского тракта и объездной дороги — выбрано не случайно. Именно в том направлении будет развиваться Тюмень, поскольку здесь есть свободные площадки для строительства как жилых, так и коммерческих объектов.

Вероятнее всего, появление шведского гипермаркета в ближайшее время не повлияет существенно на мебельный рынок Тюмени, считает собеседник издания. «Тем, у кого бизнес-процессы отлажены качественно, беспокоиться не стоит. Но это пока. Не исключаю вариант, что, открыв один магазин в районе Слободы, IKEA будет строить второй — в северной части города. А это уже может перераспределить рынок тюменских мебельщиков в пользу шведов. Однако у наших производителей есть еще четыре года, чтобы подготовиться к приходу шведской компании», — прокомментировал эксперт на условиях анонимности.

Наталья Двизова
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