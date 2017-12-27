Якушев первым из VIP «матрешки» поздравил югорчан с Новым годом. ВИДЕО

17:45 27 декабря 2017 1

Югорские телевизионщики допустили фальстарт, показав Владимира Якушева раньше Натальи Комаровой Фото: «СТВ»

Из-за технической ошибки на сайте югорского телеканала «СТВ» в интернет попало новогоднее видеообращение губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Послание было опубликовано в среду, 27 декабря, раньше оговоренного срока. Согласно планам, запись главы «матрешки» должна была появится только 29 декабря, в пятницу, одновременно с поздравлениями губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Уважаемые жители Югры! Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Уходящий год Ханты-Мансийский автономный округ завершает с позитивными результатами в экономике и социальной сфере. Югра успешно развивается благодаря вашему плодотворному труду и любви к родной земле. Уверен, у округа большое будущее и замечательные перспективы. Добрососедские и партнерские отношения между нашими регионами укрепляются и расширяются. Считаю, что это надежная основа для реализации новых проектов, которых впереди еще немало.

Дорогие друзья, Новый год — это добрый семейный праздник. Один из самых любимых в нашей стране. Это время исполнения желаний, сказочных чудес. В эти предновогодние мгновения передаю добрые пожелания всем югорчанам. Пусть исполнятся все мечты. Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. Крепкого всем здоровья, счастья, и благополучия. С Новым годом, Югра!», — обратился Владимир Якушев к жителям ХМАО.

Как сообщил «URA.RU» источник внутри телекомпании, Якушев ежегодно заранее записывает предновогодние обращения, а его пресс-служба рассылает записи в СМИ Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В этот раз все произошло по стандартному сценарию — областное правительство прислало ролик, он был залит на сайт СТВ с отложенным сроком и должен был быть опубликован 29 декабря. Однако это произошло раньше. Материал был снят с сайта, но его по-прежнему можно найти через поисковую строку по запросу «Якушев», либо в кэше поисковых систем. В телеэфир, как заверил инсайдер агентства, запись попасть не успела.

Комарова выступит перед югорчанами только 29 числа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный редактор телеканала Вероника Чубенко в разговоре пообещала разобраться в произошедшем. «Значит, поторопились или взяли откуда-то. Рабочая ситуация. Думаю, никакого умысла. Приеду через полтора часа, пойму. Не вижу ничего особенного, поздравления предновогодние уже начались», — говорит собеседница.

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова подтвердила агентству, что обращение записывалось как традиционный комплимент, которым ежегодно обмениваются губернаторы «тюменской матрешки». «Я не думаю, что за этим что-то есть. Это традиционное обращение, мы так делаем каждый год. Мы показываем поздравления югорского и ямальского губернаторов, они у себя — наше», — комментирует Фролова.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО на момент подготовки материала официально прокомментировать произошедшее не смогли.