Планам виновника гибели пермского вице-спикера решили помешать

19:42 27 декабря 2017 0

Решение суда об освобождении Бусарова по УДО будет оспорено Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Родственники вице-спикера Пермского краевого Заксобрания Сергея Митрофанова намерены помешать выходу виновника его гибели на свободу. Они оспорят решение суда, согласившегося выпустить заключенного по УДО.

У предпринимателя Алексея Бусарова были все шансы выйти на свободу после новогодних каникул. 22 декабря Чердынский районный суд принял решение выпустить его по УДО, и как раз 9 января оно могло бы вступить в законную силу. Но родственники Сергея Митрофанова намерены оспорить его. «Я подготовила жалобу, и в ближайшее время моя клиентка должна подписать и направить ее в суд. Рассматривать жалобу будут уже после новогодних каникул, и пока документ не рассмотрят, Бусаров будет находиться в колонии-поселении», — рассказала «URA.RU» адвокат родственников Митрофанова Лариса Тарасова.

Напомним, ДТП, в котором погиб вице-спикер краевого Закосбрания, произошло 27 февраля 2016 года. Гулявшего с собакой Сергея Митрофанова насмерть сбил автомобиль, за рулем которого был бизнесмен Алексей Бусаров. Политик погиб от полученных травм, и спустя сутки после этого виновник его гибели сам пришел в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд назначил ему 2 года и 11 месяцев колонии-поселения. Более двух третей срока он уже отбыл.