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28 декабря 2017
27 декабря 2017
22:09  27 декабря 2017 7

В Санкт-Петербурге произошел взрыв. Известно о пострадавших

На место выехали 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицияTelegram-канал Mash

В Санкт-Петербурге вечером, 27 декабря, произошел взрыв. Как сообщают СМИ, происшествие случилось в камере хранения магазина «Перекресток», распложенного в торговом центре «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте.

ТАСС со ссылкой на источники пишет, что в результате взрыва пострадали десять человек, возгорания нет. По предварительной информации, четыре человека уже госпитализированы. Еще шестерых осматривают врачи. Проводится эвакуация здания. На место выехали 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

В середине декабря силовикам удалось предотвратить теракт в Санкт-Петербурге благодаря полученным сведениям из ЦРУ. В итоге были задержаны семеро террористов, которые готовили взрывы в Казанском соборе и других людных местах.

Предварительной причиной взрыва является самодельное взрывное устройство, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в полиции.

Виктор Дорофеев
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