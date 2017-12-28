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28 декабря 2017
07:58  28 декабря 2017 13

Захарова объяснила суточные сотрудников МИДа в 147 тысяч рублей

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
После публикации на Марию Захарову «косо смотрят родственники»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о невероятных зарплатах российских дипломатов за границей. По ее словам, никто из сотрудников министерства не получал и не получает по 147 тысяч рублей в день.

На своей странице в Facebook Захарова потребовала опровержения соответствующего материала, появившегося на РБК. При этом она предположила, что изначально речь могла идти о ежемесячных зарплатах сотрудников ведомства, пишет Life.ru. «Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?» — написала она в соцсети. Не преминув добавить при этом, что после публикации материала на нее «косо смотрят родственники», добавляет «Федеральное агентство новостей».

Материал о зарплатах в федеральных государственных органах в 2016 году РБК опубликовало, основываясь на данных Минфина. После реакции Марии Захаровой агентство добавило, что цифра в 147 тыс. рублей действительно может относиться к среднемесячной зарплате сотрудников МИД, которая рассчитывается на основе утверждённых суточных.

Владимир Васин
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