Захарова объяснила суточные сотрудников МИДа в 147 тысяч рублей

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о невероятных зарплатах российских дипломатов за границей. По ее словам, никто из сотрудников министерства не получал и не получает по 147 тысяч рублей в день.
На своей странице в Facebook Захарова потребовала опровержения соответствующего материала, появившегося на РБК. При этом она предположила, что изначально речь могла идти о ежемесячных зарплатах сотрудников ведомства, пишет Life.ru. «Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных?» — написала она в соцсети. Не преминув добавить при этом, что после публикации материала на нее «косо смотрят родственники», добавляет «Федеральное агентство новостей».
Материал о зарплатах в федеральных государственных органах в 2016 году РБК опубликовало, основываясь на данных Минфина. После реакции Марии Захаровой агентство добавило, что цифра в 147 тыс. рублей действительно может относиться к среднемесячной зарплате сотрудников МИД, которая рассчитывается на основе утверждённых суточных.