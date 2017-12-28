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28 декабря 2017
10:09  28 декабря 2017 0

Потрясающий снимок уральского фотографа взял Гран-при конкурса National Geographic. ФОТО

Природный парк Усьвинские столбы осенью 2016 года. Огромный каменный массив достигает высоты 120 метровФото: скрин снимка Вадима Балакина для конкурса «Дикая природа России 2017»

Снимок екатеринбургского фотографа Вадима Балакина взял главный приз престижного конкурса «Дикая природа России 2017», который проводит журнал National Geographic. Кадр под названием «Осень на Усьвинских столбах» выиграл главный приз в номинации «Пейзаж».

«Самым сложным было оказаться в нужное время в нужном месте. А тут все сошлось, туман, утро теплое, рассвет», — рассказал на церемонии вручения фотограф. Запись с церемонии опубликована на странице уральца в Facebook.

Ранее Вадим Балакин победил в фотоконкурсе Nature Photographer of the Year 2016 с пронзительным снимком погибшего белого медведя в Норвегии.

Данил Бардин
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