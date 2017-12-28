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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
14:24  28 декабря 2017 0

Жена координатора штаба Навального в Екатеринбурге увлекается сатанизмом и серийными убийцами. ФОТО

Большинство записей Федотова уже удалилаФото: Юлия Федотова, «ВКонтакте»

Юлия Федотова, супруга координатора екатеринбургского штаба блогера Алексея Навального, размещает неоднозначный контент на своих страницах в социальных сетях. Записи девушки посвящены сатанизму и серийным убийцам.

Супруга Виктора Бармина рассказывает своим подписчикам «ВКонтакте» о жестоких убийцах под хэштегом #мои_любимые_серийники, прикрепляя видеозаписи о расследованиях. Также она описывает, почему ей близок сатанизм, и рассказывает о его особенностях. «Сатанизм — философия эгоизма, многие идеи которого я лично разделяю», — написала Федотова.

Кроме того, она размещает на своей странице посты группы, запрещенной на территории РФ за возбуждение ненависти или вражды, сообщает ресурс «Команда Навального 2018». На данный момент большинство записей уже удалены. Отметим, супругой координатора екатеринбургского штаба Навального девушку назвал сайт «Открытой России».

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Девушка публикует подборки серийных убийц Фото: скриншот страницы, «Команда Навального 2018»

Валерий Дорофеев
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