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28 декабря 2017
15:09  28 декабря 2017 0

«Уровень неравенства вопиющий». Общественная палата РФ подвела итоги года

У Общественной палаты большие планы на Год волонтераФото: Общественная палата РФ

Представители Общественной палаты РФ оценили развитие гражданского общества в России. В стране в 2017 году наметились два ключевых запроса — на диалог с властью и на справедливость, следует из доклада ОП РФ.

Ответом на них должно стать усиление взаимодействия организованного гражданского общества и государства, утверждают эксперты. Для развития диалога общества с властью ОП РФ уже в 2017 году начала перестраивать кампанию форумов «Сообщество», приступила к системной работе по «перезагрузке» общественных советов при органах власти, а также инициировала создание дискуссионных клубов при региональных общественных палатах.

Всего за год было обработано 20264 обращения граждан; общее финансирование социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) по линии президентских грантов составило около 7 млрд рублей. При этом авторы доклада подчеркнули, что в большинстве регионов пока не заработала нормативная правовая база, гарантирующая НКО, — исполнителям общественных услуг получение среднесрочного финансирования. Также имеются сложности с их регистрацией и компенсаций за социальные услуги.

«Доклад отражает одну из основных линий работы Общественной платы в будущем — это социальная справедливость и борьба с бедностью, — пояснила „URA.RU“ председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. — Также содействие тому, чтобы у нас снизился уровень неравенства, потому что он вопиющий. Страны с таким уровнем, как говорят эксперты, не могут быстро развиваться. Это не только причина того, что люди просто очень тяжело живут, это, в том числе, и мешает развитию страны в целом».

Главным событием будущего года в Общественной палате назвали комплекс мероприятий, связанных с проведением в Года добровольца. «Мы писали часть доклада, которая связана с добровольческой деятельностью, — рассказала „URA.RU“ член комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова. — Могу сказать, что за последние несколько лет добровольчество из локальных, редких явлений превратилось в устойчивый социальный тренд. Год добровольца — это хорошая возможность для того, чтобы еще лучше наладить взаимодействие между такими организациями и властью. Честно могу сказать, если раньше нам приходилось зачастую стучаться в органы государственной власти, то сегодня эти двери открыты, и мы выступаем как равноправные партнеры».

Юрий Викторов
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