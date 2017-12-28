{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:59  28 декабря 2017 1

ЦИК допустил единственного уральского кандидата в президенты до сбора подписей

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон, карта россии
ЦИК уже сделал подарок Антону Бакову на день рожденияФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Лидер «Монархической партии России» Антон Баков зарегистрирован Центризбиркомом РФ кандидатом в кандидаты на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Это будущий участник гонки сам подтвердил в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Съезд «Монархической партии России», на котором был выдвинут Баков, состоялся 23 декабря в Екатеринбурге.

«Мне только что сообщили, что я зарегистрирован кандидатом в кандидаты и теперь могу смело изготавливать подписные листы, чтобы собрать 100 тысяч подписей. Но это мы легко предоставим; помнится, для Росселя в 1995 году и 200 тысяч собирали без хлопот. До 30 января я должен их все сдать. Меня сейчас спрашивают, по каким регионам поеду, и я думал про Вашингтон, но там, говорят, республиканцы, монархистов они не любят, поэтому сначала, пожалуй, поеду в Верхнюю Сысерть», — рассказал Антон Баков.

Регистрация ЦИК — настоящий подарок легендарному уральскому политику, которому в эту пятницу, 29 декабря, исполнится 52 года.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров