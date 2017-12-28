Лидер «Монархической партии России» Антон Баков зарегистрирован Центризбиркомом РФ кандидатом в кандидаты на президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Это будущий участник гонки сам подтвердил в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Съезд «Монархической партии России», на котором был выдвинут Баков, состоялся 23 декабря в Екатеринбурге.
«Мне только что сообщили, что я зарегистрирован кандидатом в кандидаты и теперь могу смело изготавливать подписные листы, чтобы собрать 100 тысяч подписей. Но это мы легко предоставим; помнится, для Росселя в 1995 году и 200 тысяч собирали без хлопот. До 30 января я должен их все сдать. Меня сейчас спрашивают, по каким регионам поеду, и я думал про Вашингтон, но там, говорят, республиканцы, монархистов они не любят, поэтому сначала, пожалуй, поеду в Верхнюю Сысерть», — рассказал Антон Баков.
Регистрация ЦИК — настоящий подарок легендарному уральскому политику, которому в эту пятницу, 29 декабря, исполнится 52 года.