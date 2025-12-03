Один из крупнейших банков России объявил о рекордной модернизации офисов

До конца года ВТБ обновит в сумме более 440 отделений Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Банк ВТБ объявил о масштабной программе модернизации офисов: до конца года кредитная организация откроет или обновит более 440 отделений, внедрив гибкий agile-подход в их работу. Это позволит банку оперативно адаптировать помещения под новые стандарты, заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с ТАСС на финансовом форуме «Россия зовет!».

«В этом году мы откроем и реновируем рекордное количество офисов. По нашим прогнозам, мы до конца года реализуем более 440 проектов. Самый большой показатель был 165 в прошлом году. Мы начали реализовывать проекты по открытию и реконструкции — и это новшество для банка — в формате agile», — сказал журналистам Пьянов.

Agile-подход предполагает разбивку рабочих процессов на короткие циклы, что позволяет гибко корректировать проект на каждом этапе. Банк уже успел завершить около 350 проектов модернизации, оставшиеся 100 будут завершены концу года. Топ-менеджер отметил, что программа также подразумевает создание уникальных офисов.

