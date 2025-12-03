Уральского застройщика признали одним из самых надежных в России

Статус надежного застройщика «Страна Девелопмент» подтверждает ежегодно Фото: предоставлено пресс-службой «Страны Девелопмент»

Строительная компания «Страна Девелопмент» получила высокую награду — Золотой знак «Надежный застройщик России-2025». Как рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера, золотой знак является одной из наиболее престижных общественных наград в сфере строительства. Он присуждается по результатам строгого многоступенчатого отбора, гражданского и государственного контроля.

«Статус надежного застройщика „Страна Девелопмент“ подтверждает ежегодно. При мониторинге эксперты оценивают соблюдение прав дольщиков, прозрачность деятельности, документацию по объектам и отсутствие претензий со стороны контролирующих органов и покупателей», — поделились представители застройщика.

Эксперты также оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей. Затем определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.

Продолжение после рекламы

Звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», премия входит в пятерку наиболее престижных наград для девелоперов страны.