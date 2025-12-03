Уральского застройщика признали одним из самых надежных в России
Статус надежного застройщика «Страна Девелопмент» подтверждает ежегодно
Фото: предоставлено пресс-службой «Страны Девелопмент»
Строительная компания «Страна Девелопмент» получила высокую награду — Золотой знак «Надежный застройщик России-2025». Как рассказали URA.RU в пресс-службе девелопера, золотой знак является одной из наиболее престижных общественных наград в сфере строительства. Он присуждается по результатам строгого многоступенчатого отбора, гражданского и государственного контроля.
«Статус надежного застройщика „Страна Девелопмент“ подтверждает ежегодно. При мониторинге эксперты оценивают соблюдение прав дольщиков, прозрачность деятельности, документацию по объектам и отсутствие претензий со стороны контролирующих органов и покупателей», — поделились представители застройщика.
Эксперты также оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей. Затем определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.
Звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», премия входит в пятерку наиболее престижных наград для девелоперов страны.
На данный момент в Свердловской области «Страна Девелопмент» входит в десятку застройщиков по объемам текущего строительства и объемам ввода в 2025 году. В Екатеринбурге компания ведет свою деятельность с 2022 года и на данный момент возводит три жилых комплекса. Один из них — «Страна.Энтузиастов» — реализуется по федеральной программе комплексного развития территорий.
