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29 декабря 2017
28 декабря 2017
22:41  28 декабря 2017 0

Женщина, стоя в очереди, выиграла в лотерею пожизненное содержание

Американке сказочно повезлоФото: New York Lottery

Жительница США случайно выиграла в лотерею пожизненное содержание, когда стояла в очереди, чтобы проверить уже имеющиеся у нее билеты. Теперь она до конца жизни ежегодно будет получать сумму в размере около трех миллионов рублей.

55-летняя Николина Питруцелла (Nicolina Pitruzzella) пришла в офис лотереи узнать, стали ли ее билеты, которые она приобрела ранее, выигрышными. Однако она решила пропустить вперед себя мужчину, который следовал за ней в очереди, и купить еще билетов в терминале. «Я сказала себе, что, если у меня есть купюра в два доллара, то я сыграю. Такая банкнота у меня была», — цитирует американку «РЕН ТВ».

Приобретенный билет оказался выигрышным. Теперь Питруцелла до конца жизни будет получать тысячу долларов (примерно 57,6 тысячи рублей) каждую неделю. Женщина предпочла получать выигрыш раз в год, то есть около 52 тысяч долларов за раз (2,9 миллиона рублей).

Ранее пенсионерка из Воронежа выиграла с помощью лотерейного билета полмиллиарда рублей. Как сообщало «URA.RU», от этого она испытывает много неудобств. Мошенники даже пытаются нанять частных детективов, чтобы «познакомиться» с ней.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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