В задержании чиновников участвовали росгвардейцы
Силовики задержали руководство Роспотребнадзора по Свердловской области. Высокопоставленные чиновники подозреваются во взяточничестве. В силовой поддержке по захвату взяточников участвовали бойцы Росгвардии.
«Да, силовую поддержку при задержании мы оказывали, но больше сказать ничего не могу», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Росгвардии в УрФО Алла Авдеева. В пресс-службе Роспотребнадзора телефон не отвечает.
Как сообщает издание tochkanews.ru накануне прямо на новогоднем корпоративе был задержан заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.