11:28 29 декабря 2017 5

В задержании чиновников участвовали росгвардейцы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Силовики задержали руководство Роспотребнадзора по Свердловской области. Высокопоставленные чиновники подозреваются во взяточничестве. В силовой поддержке по захвату взяточников участвовали бойцы Росгвардии.

«Да, силовую поддержку при задержании мы оказывали, но больше сказать ничего не могу», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Росгвардии в УрФО Алла Авдеева. В пресс-службе Роспотребнадзора телефон не отвечает.

Как сообщает издание tochkanews.ru накануне прямо на новогоднем корпоративе был задержан заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.