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29 декабря 2017
13:36  29 декабря 2017 0

Четыре пермяка получили шанс войти в руководство России

Полуфинал проекта
Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Организаторы федерального конкурса управленцев «Лидеры России» объявили финалистов из Приволжского федерального округа. Среди 30 человек, которые успешно преодолели испытания окружного полуфинала в Самаре и Нижнем Новгороде, четверо оказались пермяками.

Региональные этапы конкурса удалось преодолеть пермячке Анне Козицыной из ПАО «Мотовилихинские заводы», Антону Окуневу (ЗАО «САПРАН Групп»), Сергею Сердюкову (ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания») и Эдуарду Соснину (ООО «Меркурий»).

В число финалистов еще вошли семь жителей Самарской области, пять человек из Татарстана, по два участника из Башкортостана и Удмуртии, а также по одному из Марий Эл и Чувашии. Еще 8 человек представляют Нижегородскую область. Теперь конкурсанты отправятся в Москву, где примут участие в очередных состязаниях. Они пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года.

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. До финала конкурса в Москве допустят только 300 человек со всей страны. Из них в итоге выберут 100 победителей.

Финалисты получат гранты в один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей России.

Виктор Дорофеев
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