{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
14:07  29 декабря 2017 3

Руководителей свердловского Роспотребнадзора задержали за вымогательство

Чиновники обещали коммерсанту вернуть изъятое за деньгиФото: 66.rospotrebnadzor.ru

Стали известны подробности задержания руководителей Роспотребнадзора по Свердловской области. Причиной спецоперации стала попытка вымогательства у предпринимателя.

«Были изъяты вещи у коммерсанта и оформлены как контрафакт. После этого у торговца стали вымогать выкуп. За энную сумму сотрудники Роспотребнадзора обещали вернуть ему изъятые вещи и изменить все формулировки в документах», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. После допроса задержанных отпустили: сейчас материалы переданы в СКР для возбуждения уголовного дела.

Как стало известно «URA.RU», операцию проводили сотрудники ОБЭП Кировского района Екатеринбурга при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Задержание чиновников провели прямо в кафе во время новогоднего корпоратива. Общее число задержанных пока не называют, известно лишь, что среди них был заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров