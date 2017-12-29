Руководителей свердловского Роспотребнадзора задержали за вымогательство

14:07 29 декабря 2017 3

Чиновники обещали коммерсанту вернуть изъятое за деньги Фото: 66.rospotrebnadzor.ru

Стали известны подробности задержания руководителей Роспотребнадзора по Свердловской области. Причиной спецоперации стала попытка вымогательства у предпринимателя.

«Были изъяты вещи у коммерсанта и оформлены как контрафакт. После этого у торговца стали вымогать выкуп. За энную сумму сотрудники Роспотребнадзора обещали вернуть ему изъятые вещи и изменить все формулировки в документах», — рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах. После допроса задержанных отпустили: сейчас материалы переданы в СКР для возбуждения уголовного дела.

Как стало известно «URA.RU», операцию проводили сотрудники ОБЭП Кировского района Екатеринбурга при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Задержание чиновников провели прямо в кафе во время новогоднего корпоратива. Общее число задержанных пока не называют, известно лишь, что среди них был заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.