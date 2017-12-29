{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
21:41  29 декабря 2017 1

Энергетики на Урале переходят в режим повышенной готовности

Стела Облкоммунэнерго. Екатеринбург, облкоммунэнерго, окэнерго, стела
«Облкоммунэнерго» позаботится о свердловчанах в праздникиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время новогодних праздников энергетики будут пристально следить за бесперебойной подачей электричества в дома и на предприятия Свердловской области. Все подразделения «Облкоммунэнерго» будут работать в особом режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Режим повышенной готовности энергообъектов установлен с 30 декабря уходящего года по 8 января 2018 года. Такое решение принял региональный штаб по обеспечению энергобезопасности. «На всех 39 территориях обслуживания „Облкоммунэнерго“ введен режим круглосуточного дежурства. Составлены графики работы, назначены ответственные. Подготовлена техника, сформирован запас оборудования и материалов для работы аварийно-восстановительных бригад», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.

Также специалисты разработали целый комплекс мер для предотвращения ЧП. Например, проводится ежедневный осмотр силового оборудования. Помимо прочего, энергетики пытаются предусмотреть даже капризы погоды — заранее запрашивают метеопрогноз на первую декаду 2018 года. Сильные морозы оборудованию не страшны, а вот перепады температур определенно являются фактором риска.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров