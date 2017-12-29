21:41 29 декабря 2017 1

«Облкоммунэнерго» позаботится о свердловчанах в праздники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во время новогодних праздников энергетики будут пристально следить за бесперебойной подачей электричества в дома и на предприятия Свердловской области. Все подразделения «Облкоммунэнерго» будут работать в особом режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Режим повышенной готовности энергообъектов установлен с 30 декабря уходящего года по 8 января 2018 года. Такое решение принял региональный штаб по обеспечению энергобезопасности. «На всех 39 территориях обслуживания „Облкоммунэнерго“ введен режим круглосуточного дежурства. Составлены графики работы, назначены ответственные. Подготовлена техника, сформирован запас оборудования и материалов для работы аварийно-восстановительных бригад», — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.

Также специалисты разработали целый комплекс мер для предотвращения ЧП. Например, проводится ежедневный осмотр силового оборудования. Помимо прочего, энергетики пытаются предусмотреть даже капризы погоды — заранее запрашивают метеопрогноз на первую декаду 2018 года. Сильные морозы оборудованию не страшны, а вот перепады температур определенно являются фактором риска.