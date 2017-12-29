Украинка поплатилась работой за «сепаратистский» отдых в Геленджике

22:36 29 декабря 2017 0

Подобных историй в соседней стране очень много Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Киевская компания выгнала сотрудницу-маркетолога за «сепаратистский» отдых в России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Манчук.

По его словам, женщина поехала навестить родственников в Геленджике, потом вернулась в Киев и выложила в соцсетях фотографии с отдыха. Вскоре начальник вызвал ее на ковер и сказал, что отдых в оккупированном Крыму подрывает репутацию фирмы. Женщина пояснила, что Геленджик — это Кавказ, но все равно была уволена. Не помогло даже то, что фирма использует запрещенную в стране соцсеть «ВКонтакте», а сотрудники компании спокойно ездят в Россию по делам. К слову, бывшие коллеги написали в цеховом паблике о том, что украинку выгнали за поддержку сепаратизма.

Манчук добавил, что таких историй масса. Просто эта — яркая иллюстрация становления тоталитарного режима.

На плачевную ситуацию с нарушениями прав человека на Украине не раз указывали не занимающиеся пропагандой общественники и журналисты этой страны. В стране нередки случаи борьбы с «бытовыми сепаратистами». Их лишают работы и устраивают самосуды, пишет «Федеральное агентство новостей».