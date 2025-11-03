Логотип РИА URA.RU
Финляндия предложила новую дату для встречи Путина и Трампа

Yle: президент Финляндии Стубб предложил провести саммит РФ и США в конце ноября
03 ноября 2025 в 15:18
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — предложено провести в конце ноября 2025 года на саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб. 

«Уточняется, что на открытии Национальных курсов по обороне финский лидер предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября», — передает слова Стубба издание Yle. При этом ранее руководство Евросоюза обсуждало вариант отправки президента Финляндии для участия в предстоящей встрече Путина и Трампа.

В столице Бельгии финского президента относят к числу немногих руководителей европейских государств, чья позиция способна оказать влияние на главу Белого дома. В структурах ЕС убеждены, что исключительно присутствие финского лидера обеспечит возможность установления результативного взаимодействия и отстаивания позиций объединения в ходе переговорного процесса с Москвой и Вашингтоном. Александр Стубб рассматривается в качестве связующего звена между ЕС и США, при этом его дипломатическая квалификация создает основания для ожидания продуктивного разрешения принципиальных вопросов в сферах безопасности и взаимного сотрудничества.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

