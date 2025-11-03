Финляндия предложила новую дату для встречи Путина и Трампа

Стубб предложил провести новые переговоры Трампа и Путина на саммите G20 в Йоханнесбурге Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — предложено провести в конце ноября 2025 года на саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб.

«Уточняется, что на открытии Национальных курсов по обороне финский лидер предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября», — передает слова Стубба издание Yle. При этом ранее руководство Евросоюза обсуждало вариант отправки президента Финляндии для участия в предстоящей встрече Путина и Трампа.