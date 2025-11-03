Обезвредил десятки беспилотников и получил медаль: какие существуют награды СВО и за что их вручают

Уроженец Дагестана ,который обезвредил 30 дронов получил медаль «За мужество» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу республики Шамилю Гамидову, который помог обезвредить около 30 беспилотников в Иркутской области. Меликов подчеркнул, что истинные герои находятся рядом с нами в повседневной жизни, и поздравил россиянина с получением заслуженной госнаграды.

В условиях специальной военнной операции награды могут получать как самоотверженные граждане России, так и храбрые военнослужащие, защищающие Родину. Какие существуют награды СВО и за что их вручают — в материала URA.RU.

Орден Мужества

Орден Мужества получают за самоотверженность и отвагу Фото: Илья Московец © URA.RU

Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в ЧС, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Помимо этого, орденом Мужества могут быть награждены и иностранные граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при спасении граждан.

Также россияне, награжденные орденом Мужества, получают право на дополнительные льготы и выплаты. Кавалеры ордена могут рассчитывать на доплаты к пенсии, образовательные привилегии и особые условия военной службы. Награжденные орденом получают доплату к пенсии, которая ежегодно индексируется.

Орден «За военные заслуги»

Орденом «За военные заслуги» награждают за умелые и решительные действия Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Кавалеры ордена «За военные заслуги» не получают ежемесячных денежных выплат за саму награду, однако имеют право на статус «Ветеран труда» со льготами. Орденом награждают военнослужащих за умелые, инициативные и решительные действия, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых, учебно-боевых и иных операций. Среди основных льгот — ежемесячная прибавка к пенсии, размер которой зависит от региона проживания, компенсация коммунальных услуг в размере 50% и бесплатное протезирование зубов.

Орден также вручается за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие личные показатели в служебной деятельности и профессиональной подготовке, достижение высокой боевой выучки военнослужащих подчиненных подразделений, частей и соединений. Награда является государственным признанием заслуг военнослужащих перед Отечеством, но не предусматривает прямых денежных компенсаций.

Орден «За морские заслуги»

Орден «За морские заслуги» вручается за операции ВМФ Фото: / Wikipedia / Public Domain

Орденом «За морские заслуги» награждают моряков ВМФ России. Его вручают за умело организованные и проведенные военно-морские операции, во время которых были полностью отработаны поставленные командованием задачи. В условиях СВО это относится к боевым действиям. Уточняется, что кавалеры ордена могут получать дополнительное материальное обеспечение при выходе на пенсию за особые заслуги перед государством.





Орден «За заслуги перед Отчеством» с мечами

Орден имеет четыре степени отличия Фото: Б.Кавашкин

Военнослужащие, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I или II степени с мечами, имеют право на ежемесячные денежные выплаты в размере 18 или 24 тысяч рублей. Отмечается, что если орден вручен военнослужащему за боевой подвиг, между колодкой и знаком прикрепляются два меча из позолоченного серебра размером 28 миллиметров в длину и три миллиметра в ширину.

Орден имеет четыре степени отличия. Для оформления ежемесячной выплаты необходимо обратиться в ближайший орган Соцфонда с документами, подтверждающими награждение орденом и статус военнослужащего. Размер выплаты зависит от степени ордена.

Георгиевский крест четвертой степени

Георгиевский крест могут получать за подвиги в боях Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащим, награжденным знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом 4 степени, положена единовременная денежная выплата в размере пяти должностных окладов. Уточняется, что награду могут получить кавалеры за подвиги и отличия в боях по защите Отечества; за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга во время боевых действий на территории других государств, при поддержке или восстановлении международного мира и безопасности.

Медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» является единственной советской госнаградой Фото: Министерство обороны РФ

Обладатели медали «За отвагу» получают разовую выплату в размере пяти окладов денежного содержания. Это единственная советская госнаграда, учрежденная в 1938 году, которую сохранили в России после 1991 года.

Медалью награждают за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов России, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите государственной границы, а также при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан. Среди медалей это самая почетная награда, преимущественно солдатская, хотя известны случаи награждения ею офицеров.

Медаль «За храбрость»

Медаль награждают кавалеров, которые проявили себя во время операций Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По статусу этой медалью награждают за храбрость и мужество, проявленные во время выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов. Военнослужащим полагаются надбавки при увольнении, а также единовременная выплата в размере пяти должностных окладов.

Медаль Ушакова

За личное мужество и отвагу награждаются медалью Ушакова Фото: Евгений Биятов / РИА Новости





Военнослужащие ВМФ, пограничных войск и войск Росгвардии при награждении медалью Ушакова получат денежную выплату в размере пяти должностных окладов. Уточняется, что медалью награждают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов на морских театрах военных действий, при защите государственной границы.

Медаль Жукова

Медаль Жукова вручается за личное мужество, проявленное при защите Отечества Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Эта боевая награда вручается за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. Военнослужащие, награжденные этой медалью, получат единовременную выплату в размере пяти полных окладов. Отмечается, что размер выплаты зависит от звания военнослужащего и занимаемой им должности.

Медаль Суворова

Военнослужащие награждаются медалью за защиту госинтересов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медаль Суворова вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства. Военнослужащие получают единовременную выплату в размере пяти окладов денежного содержания, а также ежемесячную надбавку к окладу в размере пяти процентов от денежного содержания.

Медаль «За спасение погибавших»

За спасение людей в экстренных ситуациях вручается медаль «За спасение погибавших» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медаль «За спасение погибавших» вручают за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. При получении медали допускаются ведомственные денежные поощрения. Каких-то специальных льгот для награжденных не существует.

Медаль Нестерова

Этой медалью военные ВКС награждаются за действия, проявленные при защите Отечества Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ



