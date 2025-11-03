Милонов потребовал от депутатов вернуться к строгому дресс-коду
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские депутаты должны вернуться к строгому дресс-коду, а также перестать носить костюмы иностранного производства. Об этом сообщил парламентарий Виталий Милонов, комментируя прогноз стилиста Владислава Лисовца о том, что через 30 лет депутаты будут приходить на работу в спортивных костюмах.
«В русский парламент люди, надеюсь, перестанут надевать всякие разные итальянские, французские, английские костюмчики дорогостоящие — бездуховные, безнравственно дорогие, а будут ходить в сюртуках, в неких френчах. Я считаю, что мы вернемся к тому, что депутаты Госдумы будут ходить в форме», — заявил Милонов. Его слова приводит Газета.Ru.
По мнению парламентария, депутаты должны отказаться от дорогих костюмов иностранного производства в пользу традиционной одежды. Милонов также иронично отозвался о будущем Европарламента, предположив, что через 15 лет его депутаты будут одеваться крайне неформально.
Ранее стилист Владислав Лисовец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что депутаты Госдумы в будущем могут перейти на спортивную одежду вместо делового костюма. По мнению эксперта, в ближайшие десятилетия люди начнут отдавать предпочтение комфорту, а не элегантности, что связано со сменой поколений.
