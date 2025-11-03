Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Среди погибших в ДТП в Приангарье были граждане Китая и Белоруссии

03 ноября 2025 в 15:02
В аварии в Иркутской области погибли два человека

В Иркутской области в результате столкновения четырех грузовых автомобилей среди жертв и раненых оказались граждане Белоруссии и Китая. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Белоруссии», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Третий участник происшествия, получивший ушибы, отказался от госпитализации.

Глава региона обратился к водителям с призывом соблюдать установленные скоростные ограничения. Также он попросил поддерживать на дорогах безопасную дистанцию между транспортными средствами и принимать во внимание факт гололеда.

ДТП в регионе произошло на федеральной автомагистрали Р-255 «Сибирь» на территории Куйтунского района. Авария унесла жизни двух водителей, передает MK.RU. Проезд в месте столкновения заблокирован в обоих направлениях, на месте работают представители правоохранительных органов и регионального управления МЧС России. Объездной маршрут организован через населенный пункт Листвянка.

