Среди погибших в ДТП в Приангарье были граждане Китая и Белоруссии

В аварии в Иркутской области погибли два человека

В Иркутской области в результате столкновения четырех грузовых автомобилей среди жертв и раненых оказались граждане Белоруссии и Китая. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Известно, что среди погибших и пострадавших — граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Белоруссии», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Третий участник происшествия, получивший ушибы, отказался от госпитализации.

Глава региона обратился к водителям с призывом соблюдать установленные скоростные ограничения. Также он попросил поддерживать на дорогах безопасную дистанцию между транспортными средствами и принимать во внимание факт гололеда.

