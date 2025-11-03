Лидер группы «Ногу свело» вынужден петь в американских барах, чтобы заработать

Лидер группы «Ногу свело» собирает деньги для ВСУ в американских барах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидер группы «Ногу свело» собирает деньги для ВСУ в американских барах. Экс-солист группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан Минюстом в РФ иноагентом) проводит концерты в заведениях США, чтобы перечислить выручку в поддержку Вооруженных сил Украины. По данным источника, музыкант выступает в небольших барах и ресторанах, где стоимость билетов достигает $100.

«За одно такое выступление он зарабатывает до нескольких тысяч долларов», — сообщает telegram-кала Shot. На сайте продажи билетов указано, что группа уже собрала 100 тысяч долларов для Украины.

Артист гастролирует по городам США, включая Детройт, Чикаго и Миннеаполис, но не может собрать большие залы. Зрители отмечают, что музыкант общается с аудиторией на ломаном английском. При этом у Покровского сохраняется налоговый долг в России на сумму 250 тысяч рублей, образовавшийся по решению суда.

