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30 декабря 2017
29 декабря 2017
00:38  30 декабря 2017 0

Саакашвили публично намекнул Порошенко на самоубийство

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По словам Михаила Саакашвили, почти половина граждан Украины настроена против действующего президентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Почти половина граждан Украины хочет импичмента действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 29 декабря, заявил журналистам экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ссылаясь на результаты социологических опросов.

Протестные акции против украинского лидера, по его словам, поддерживает 46% населения. «Это катастрофа для любой власти. <…> Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента», — приводит «Национальная служба новостей» слова Саакашвили, который также добавил, что на месте Порошенко покончил бы с собой.

Михаил Саакашвили, напомним, неоднократно призывал к отставке президента Украины и участвовал в митингах в Киеве. 20 декабря, к примеру, экс-губернатор Одесской области предложил Петру Порошенко добровольно сложить полномочия, назвав это «последним шансом преодолеть кризис в стране».

Сергей Демин
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