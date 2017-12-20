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20 декабря 2017
19 декабря 2017
07:59  20 декабря 2017 1

Саакашвили предложил Порошенко уйти в отставку с поста президента

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Добровольный уход облегчит участь Петра ПорошенкоФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил Петру Порошенко добровольно оставить пост президента Украины. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению оппозиционера, это является «последним шанс преодолеть кризис в стране» и облегчит участь Порошенко после того, как он потеряет власть, сообщает «Экономика сегодня». «Президент, который добровольно ушел в отставку, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — приводит точную фразу Саакашвили агентство Nation news. Также политик требует от главы государства признаться в нежелании и неспособности менять Украину к лучшему, дополняет «Федеральное агентство новостей». Жадность, коррупция и нежелание проводить реформы делают Порошенко «самым большим разочарованием и антигероем для украинцев», говорится в открытом письме Саакашвили.

Это уже не первый болезненный укол в противостоянии Порошенко и набирающего все большую поддержку на фоне нарастающих проблем Украины оппозиционера. Ранее последний издевательски сравнил главу государства с его предшественником Виктором Януковичем. С тем, якобы, все было понятно изначально — но Порошенко умело притворяется патриотом. Так многие думают, что пиво легкий напиток — но в реальности оно куда коварнее водки. «Похмелье от Порошенко будет очень тяжелым», — цитирует Саакашвили сайт «Подмосковье сегодня».

Алексей Шумов
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