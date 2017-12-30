Правительство России в 2018 году выделит регионам на строительство дорог 31,25 миллиарда рублей. В списке оказались четыре уральских региона, которые в сумме получат более 3,5 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Всего деньги распределят между 36 регионами. В том числе средства получат Свердловская область (800 млн рублей), Челябинская область (1 млрд рублей), Тюменская область (765 млн рублей), и Пермский край (1 млрд рублей). Наибольшие транши направят в Самарскую область и Татарстан — по 1,5 млрд рублей.
Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно вступит в силу с 1 января 2018 года. Деньги направят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Ранее ученые Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН создали экологичный материал для строительства дорог. Как писала «Русская планета», его будут производить в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.