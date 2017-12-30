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30 декабря 2017
08:07  30 декабря 2017 7

На уральские дороги выделят миллиарды рублей. Больше всех получат Челябинск и Пермь

Егерь охотничьего хозяйства
На дороги четырех уральских регионов направят 3,5 млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России в 2018 году выделит регионам на строительство дорог 31,25 миллиарда рублей. В списке оказались четыре уральских региона, которые в сумме получат более 3,5 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

Всего деньги распределят между 36 регионами. В том числе средства получат Свердловская область (800 млн рублей), Челябинская область (1 млрд рублей), Тюменская область (765 млн рублей), и Пермский край (1 млрд рублей). Наибольшие транши направят в Самарскую область и Татарстан — по 1,5 млрд рублей.

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно вступит в силу с 1 января 2018 года. Деньги направят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее ученые Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН создали экологичный материал для строительства дорог. Как писала «Русская планета», его будут производить в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Виктор Дорофеев
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