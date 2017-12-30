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30 декабря 2017
13:28  30 декабря 2017 0

Жена Харламова рассказала о домогательствах на шоу Урганта. ВИДЕО

Хрусталев распахнул халат перед актрисамиФото: скриншот видео

На «Первом канале» высмеяли тему сексуальных домогательств в Голливуде. Гостьи шоу «Вечерний Ургант» Кристина Асмус и Анна Хилькевич пожаловались ведущему на его коллегу Дмитрия Хрусталева, который якобы вел себя непристойно.

Перед началом программы Иван Ургант поинтересовался, почему актрисы такие грустные. Те в свою очередь указали на поведение Хрусталева. На просьбу показать, что он сделал, тот распахнул халат, в котором появился в кадре. В этот момент Асмус опустила взгляд, а Хилькевич в смущении прикрыла лицо рукой. «Может быть, это шутка?» — переспросил у девушек Ургант. «Нет, это — домогательства!» — возмущенно ответила Асмус.

В программе на «Первом канале» актрисы рассказали об иммерсивном спектакле-квесте «Вернувшиеся», в котором они играют главные роли. Интерактивный спектакль происходит в четырехэтажном особняке XIX века. В результате зритель полностью погружен в действия, это первая постановка подобного рода в России.

Как писало «URA.RU», ранее одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии, о чем стало известно благодаря признанию десятков женщин. После громкого скандала он был уволен из собственной компании (The Weinstein Co), правоохранители начали расследование. Также героями скандала по поводу домогательств стали актеры Кевин Спейси, Дастин Хоффман, Сильвестр Сталлоне, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие.

Юрий Викторов
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